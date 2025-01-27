В монгольском сомоне Отгон зафиксирована аномально низкая температура

CentralAsia (MNG) -

В ночь с 24-го на 25-е января в сомоне Отгон аймака Завхан на северо-западе Монголии была зафиксирована аномально низкая температура до минус 48.8 градуса по Цельсию.

Метеорологическое агентство также прогнозирует в регионе еще одну ночь с температурой до минус 48.8 градуса по Цельсию в эти выходные, в ночь с 25 на 26 января.

Самая низкая температура за последние 80 лет в Тосонцэнгэле, известном как самый холодный регион Монголии, составила -51 градус по Цельсию и была зафиксирована в этом сомоне в 1960-х годах.

Справка:

Отгон — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Центр сомона — усадьба Буянт, расположенная в 140 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 920 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Сомон расположен в западной части Монголии. Граничит с соседними сомонами Алдархаан, Идэр, Тосонцэнгэл, Цагаанхайрхан и Шилуустэй, а также с соседними аймаками Архангай и Баянхонгор и Говь-Алтай. На территории Отгона располагается гора Отгонтэнгэр, протекают реки Завхан, Буянт, Шар ус.

Климат резко континентальный. Средняя температура января –21…–25 °C, июля 12…18 °C. Ежегодная норма осадков — 150…200 мм (в горных районах — до 500 мм).

В сомоне есть школа, больница, дома отдыха.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения