Монгольский филармонический оркестр исполнит классические произведения из романов Харуки Мураками

CentralAsia (MNG) -

На сцене нашей Государственной филармонии состоится концерт под названием «Мураками. Классический вечер». 11 февраля в концерте прозвучат отрывки из классических произведений из трех его главных романов.

Это:

Из романа «1q84»: Яначек, Леос — Симфониетта;

Из романа «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий»: Франц Лист — Венгерская рапсодия № 2 до-диез минор;

Из романа «Убийство командора»: Вольфганг Амадей Моцарт – ария из оперы «Женитьба Фигаро», Симфония № 7 ля мажор, op. 92, I Poco sostenuto — симфония Людвига ван Бетховена.

Этот концерт был инициирован Монгольско-Японской литературной ассоциацией.

Харуки Мураками — самый популярный и читаемый японский писатель среди монголов. Человеком, который первым познакомил монголов с этим японским автором, была переводчица г-жа Жаргалсайхан Очирхуу. Переводчик, японист, магистр педагогических наук г-жа Жаргалсайхан родилась в 1963 году в сомоне Баянзурх, аймака Хубсугул. Она окончила Государственный университет Монголии по специальности «переводчик и преподаватель», а с 1993 по 1998 год училась в Университете Гакугэй в Токио.

г-жа Жаргалсайхан Очирхуу.

Г-жа Жаргалсайхан также перевела на монгольский язык великое произведение «Повесть о блистательном принце Гэндзи».

«Повесть о блистательном принце Гэндзи» — роман-моногатари, одно из величайших произведений японской классической литературы, написанный в эпоху Хэйан. Авторство романа приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси (годы правления: 986—1011).

Роман входит во Всемирную библиотеку (список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба).

источник: MiddleAsianNews

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