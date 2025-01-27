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Монголы подарили табун лошадей жертвам лесного пожара в Лос-Анджелесе

CentralAsia (MNG) -  

Лесные пожары бушуют в Калифорнии, США, с 7 января, распространяясь на Лос-Анджелес. В настоящее время город переживает самый разрушительный лесной пожар в истории.

Лесной пожар унес 28 жизней и уничтожил множество объектов недвижимости. Многие страны и организации начали кампании по сбору пожертвований, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия. Среди них — команда монгольского театрального спектакля «Монгол Хаан», которая присоединилась к усилиям, пожертвовав табун лошадей и однодневную зарплату.

Пожертвование получил посол США в Монголии Ричард Буанган, который выразил свою благодарность.

источник: MiddleAsianNews

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