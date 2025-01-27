Переводы в рупиях из Монголии в Индию теперь стали дешевыми и быстрыми

CentralAsia (MNG) -

Банк торговли и развития Монголии открыл счет в рупиях в банке AXIS Bank в Республике Индия и начал осуществлять переводы в рупиях из Монголии.

AXIS Bank — один из ведущих коммерческих банков Индии со штаб-квартирой в Мумбаи, Махараштра, Индия, имеющий международное присутствие и сеть из более чем 5000 отделений.

Открыв счет в рупиях в банке, Банк торговли и развития Монголии сделал важный шаг, который окажет значительное влияние на трансграничную торговлю из Монголии в Республику Индия, поддержит реализуемые правительством проекты и улучшит экономические отношения между двумя странами.

Этот новый платежный шлюз упрощает и ускоряет трансграничные платежи для граждан Монголии.

«Открывая этот счет, мы надеемся, что он сыграет значительную роль в поддержке трансграничной торговли и реализации проектов как под эгидой правительства Индии, так и правительства Монголии, тем самым оказав положительное влияние на экономическую деятельность. Это новое платежное решение упростит и ускорит трансграничные транзакции, предоставляя расширенные возможности для более быстрых и эффективных платежей», — говорится в заявлении Банка торговли и развития Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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