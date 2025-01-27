На Мальте открылся монгольский ресторан: для тех, кто любит мясо

CentralAsia (MNG) -

Дайте волю своему внутреннему Чингисхану в новом монгольском ресторане на Мальте, пишет Lovin Malta

Новый монгольский ресторан открылся в самом сердце Пачевиля, приглашая вас раскрыть своего внутреннего Чингисхана.

Deji Mongolian Cuisine предлагает всевозможные шашлыки, от баранины, говядины и курицы до более рыбных блюд, таких как креветки и кальмары, все приправленные по вашему вкусу и по очень разумной цене.

Их пельмени подаются со свининой, говядиной, курицей и вегетарианскими блюдами.

И, конечно же, в меню много мяса, от разделанной вручную бараньей ноги и тушеной свиной рульки и свиных ножек до куриных крылышек в соусе кола.

Вегетарианцам тоже не стоит беспокоиться, так как есть множество вегетарианских блюд, таких как жареный тертый картофель, лапша с соевым творогом и холодные овощные ассорти.

Независимо от того, жаждете ли вы смелых мясных вкусов или более легких вегетарианских блюд, в Deji Mongolian Cuisine найдется что-то, что удовлетворит любой аппетит.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения