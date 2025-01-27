Монголия будет сотрудничать с ВЭФ для разработки «Платформы Стратегической разведки»

CentralAsia (MNG) -

Всемирный экономический форум разработал возможности Стратегической разведки, чтобы помочь понять сложные силы, движущие трансформационные изменения в экономиках, отраслях и глобальных проблемах.

Правительство Монголии и Всемирный экономический форум подписали соглашение о сотрудничестве по разработке «Платформы Стратегической разведки» на основе искусственного интеллекта, подписанное заместителем премьер-министра Доржхандом Тогмидом и генеральным директором Всемирного экономического форума Оливером Швабом в Давосе.

Правительство Монголии объявило, что будет учитывать вопросы искусственного интеллекта, человеческих ресурсов и перехода к зеленой экономике в рамках своей политики развития. Стороны также подчеркнули, что проведение Давосского экономического форума под девизом «Формирование эры интеллектуальных технологий» подтверждает важность развития платформы.

Присоединившись к «Платформе стратегической разведки», Монголия сможет получить доступ, в частности, к исследовательской работе международных научных и аналитических организаций и более 4000 ученых и исследователей в одном месте и использовать их для анализа текущей ситуации и будущие тенденции в экономике и промышленности. Планируется использовать его для определения тенденций.

Всемирный экономический форум разрабатывает Платформу стратегической разведки уже 10 лет, и Монголия стала второй страной, присоединившейся к проекту.

Стратегическая разведка — это процесс сбора, анализа и применения стратегических идей для бизнес-решений. Она использует внутренние и внешние данные для формулирования, информирования, выполнения и оценки стратегических решений и их внедрения.

Данная платформа важна для ускорения реализации среднесрочной и долгосрочной политики развития стран, анализа многоуровневых изменений, происходящих в мире, и факторов, на них влияющих, принятия своевременных мер реагирования и повышения эффективности стратегических решений.

Всемирный экономический форум составил карту сотен глобальных проблем и их взаимозависимостей совместно с экспертами из университетов, аналитических центров, международных организаций или других исследовательских институтов. Информация представлена ​​в форме интерактивной, динамической визуализации данных, называемой «картой трансформации». Эти карты могут помочь вам понять полный ландшафт темы перед важной деловой встречей или собрать все соответствующие точки данных для принятия стратегических решений.

Карты трансформации могут помочь вам исследовать и понять связи между различными экономиками, отраслями промышленности и глобальными проблемами. Это динамичный способ изучения трансформационных сил, которые связаны с темой, например, изменением климата или искусственным интеллектом, совместно с ведущими университетами и международными организациями.

Помимо человеческого кураторства уникальной экспертной сети Форума, Стратегическая разведка использует новейшие технологии искусственного интеллекта для отбора наиболее актуальных публикаций, видео и визуализаций данных, а также для выявления новых тенденций и тем.

источник: MiddleAsianNews

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