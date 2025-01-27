Монголия и Италия планируют открыть прямое авиасообщение между странами

CentralAsia (MNG) -

В связи с активизацией прямых связей между двумя государствами подписано первое соглашение между Монголией и Италией

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии (MAECI) Антонио Таяни подписал первое соглашение о воздушном и транспортном сообщении между Италией и Монголией с заместителем министра транспорта Монголии Батболдом Сандагдоржем 23 января в Фарнезине (штаб-квартира министерства).

«Соглашение является первым между двумя странами в этом секторе и открывает процесс создания полной правовой базы в связи с интенсификацией прямого воздушного сообщения между Италией и Монголией. Текст, в соответствии с европейским законодательством о защите и поощрении конкуренции и безопасности на воздушном транспорте, предусматривает многопрофильный характер компаний, гарантирует достаточное количество действующих еженедельных частот, определяет остановки, которые могут использовать обе стороны, и допускает возможность использования широкого спектра прямых и непрямых услуг в сотрудничестве между перевозчиками двух сторон и третьих стран. Кроме того, положение о назначении ЕС позволит нашим авиационным властям назначать компании из других государств-членов Европейского союза со штаб-квартирой в Италии для выполнения рейсов из Италии в Монголию и наоборот», — сообщает итальянское ведомство. «Сегодняшнее соглашение открывает путь к ряду нормативных актов и соглашений, которые приведут к установлению прямых авиарейсов».

Монголия — одна из азиатских стран, которую Фарнезина определяет как новые рынки в рамках «дипломатии роста», определяющей внешнеторговую политику итальянского правительства.

«Нам необходимо возобновить политический диалог с Монголией», — заявил министр Таяни. «Важно подписать первое соглашение о воздушном сообщении: теперь я надеюсь на скорейшую активацию первых прямых воздушных сообщений, начиная с сообщения между аэропортами Бергамо-Орио-аль-Серио и Улан-Батора, работа над которым уже началась некоторое время назад».

«Монголия — очень перспективный экономический, торговый и культурный партнер», — продолжил он: «Наша торговля, объем которой в 2023 году составил 159 миллионов евро, имеет большие возможности для роста, и наши компании с большим интересом смотрят на монгольский рынок. Об этом свидетельствует рост итальянского экспорта в последние годы, в основном в секторах машиностроения, одежды, мебели и обуви. Италия также является ведущим импортером кашемира из Монголии среди стран G7 и ведущим импортером в мире после Китая. Активация прямого воздушного сообщения также позволит нам укрепить институциональные связи: я хотел бы также отметить важную роль CNR, находящегося на переднем крае реализации инновационного проекта Европейского Союза по управлению отходами в Улан-Баторе, и Cassa Depositi e Prestiti, который недавно активировал кредит в размере 20 миллионов долларов в пользу Khan Bank для стимулирования роста микро- и малых и средних предприятий в секторе кашемира».

источник: MiddleAsianNews

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