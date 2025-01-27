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США отменили пошлины в для Колумбии в обмен на ее согласие принять мигрантов
Продолжение: Пошлины и отзыв виз. Трамп ввёл санкции против Колумбии за отказ принять депортированных мигрантовПредыстория: Мексика отказала США в приеме рейса с мигрантами

CentralAsia (CA) -  Правительство Колумбии согласилось принимать депортационные рейсы из США с нелегальными колумбийскими мигрантами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Ее слова приводит Associated Press.

Она уточнила, что объявленные ранее президентом США Дональдом Трампом санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит прием рейсов.

При этом Ливитт отметила, что визовые санкции в отношении колумбийских чиновников сохранятся, пока первый самолет с высланными мигрантами не приземлится. На таких же условиях будет происходить усиленный таможенный досмотр колумбийских товаров, поставляемых в США.

Президент Колумбии Густаво Петро накануне, 26 января, запретил двум самолетам США, перевозящим депортированных колумбийцев, садиться на территории страны. В ответ Дональд Трамп заявил, что необходимо ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии, а через неделю поднять их до 50%.

После слов американского президента Густаво Петро объявил, что отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США. После этого он заявил о введении ответных пошлин в 25% на товары, импортируемые из США.

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