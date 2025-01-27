США уже пытались купить Гренландию. Вот как прошли эти попытки, - National Geographic

CentralAsia (CA) - На протяжении более столетия стратегическое положение Гренландии и ее природные ресурсы делали ее целью амбиций США, достигших пика во время Холодной войны , — но лидеры острова последовательно сопротивлялись этим попыткам. От попыток покупки земли до переговоров о военной базе — вот почему Гренландия остается одним из самых желанных островов в мире, пишет National Geographic.

Первоначальный интерес США к Гренландии

Интерес США к крупнейшему в мире неконтинентальному острову возник еще в конце XIX века, когда государственный секретарь Уильям Сьюард, только что купивший Аляску у России за 7,2 миллиона долларов в 1867 году, начал присматриваться к Гренландии и Исландии как к потенциальным американским территориям.

Отчет 1868 года, заказанный Сьюардом, который также желал заполучить Канаду, указывал на обширные рыбные запасы, животный мир и «минеральные богатства» Гренландии. Приобретение Гренландии также может заставить Канаду (расположенную между Аляской и Гренландией) стать частью США, говорилось в отчете.

Но Гренландия, автономная территория Дании, — это не просто пустая полоса льда. Остров был домом для коренных общин, в основном инуитов, на протяжении столетий. Эти общины процветали в суровых арктических условиях Гренландии, развивая традиции, основанные на рыболовстве, охоте и тесных связях с землей. Ранние интересы США в значительной степени игнорировали эти общины, сосредоточившись вместо этого на стратегическом расположении острова и природных ресурсах — тенденция, которая будет продолжаться десятилетиями.

«Все сводится к двум факторам: местоположению и полезным ископаемым, и на самом деле ничего не изменилось», — говорит Питер Хармсен, копенгагенский журналист и автор книги «Ярость и лед: Гренландия, США и Германия во Второй мировой войне».

Хотя предложение Сьюарда не увенчалось успехом, интерес сохранялся. В 1910 году посол США Морис Эган предложил сложную сделку : США обменялись бы землями на Филиппинах на Гренландию и датскую Вест-Индию (из Дании). Затем датчане обменялись бы землями с Германией. Но снова попытки провалились.

Роль Гренландии в военное время

Значение Гренландии оказалось на первом плане во время Второй мировой войны. После того, как Германия оккупировала Данию в 1940 году, США предприняли шаги по защите острова в рамках своей доктрины Монро, которая предостерегала европейские державы от экспансии в Западное полушарие.

К апрелю 1941 года Соединенные Штаты подписали соглашение «О защите Гренландии» с датским послом, которое предоставило США право строить и иметь доступ к военным базам на острове. Криолитовые месторождения острова, жизненно важные для производства самолетов, стали критически важным ресурсом. Метеостанции Гренландии также были необходимы для прогнозирования условий в Европе, помогая планам союзников.

После капитуляции нацистской Германии в мае 1945 года датчане ожидали, что американские войска соберутся и отправятся домой. Но они хотели остаться на месте.

«Это считалось настолько важным для безопасности США, что мы немного замерли», — говорит отставной американский дипломат Брент Хардт, ныне старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла в США.

Послевоенные попытки завладеть Гренландией

После Второй мировой войны США обратили внимание на новую потенциальную угрозу: Советский Союз. В разгар холодной войны американские военные и морские офицеры осознали важность расположения Гренландии в Арктике как промежуточного пункта между США и СССР. Оуэн Брюстер, бывший сенатор от штата Мэн, охарактеризовал покупку Гренландии как «военную необходимость». Гренландия также изобиловала возможностями для исследований и разведки.

В 1946 году представитель Госдепартамента Джон Хикерсон сообщил, что американские военные лидеры считают Гренландию «необходимой для безопасности Соединенных Штатов». США тайно предлагали заплатить Дании 100 миллионов долларов золотом за Гренландию, сообщило Associated Press десятилетия спустя. Они также играли с торговлей богатыми нефтью землями в районе Пойнт-Барроу на Аляске за части острова.

«США также пытаются создать в Западной Европе представление о себе как о позитивной демократической силе, поддерживающей трансцендентные ценности, признающей независимость и автономию», — говорит Рон Доэл, доцент кафедры истории в Университете штата Флорида и редактор книги «Исследование Гренландии: наука и технологии холодной войны на льду».

Но это предложение шокировало датское правительство, говорит Хардт. «Хотя мы многим обязаны Америке, я не считаю, что мы должны им весь остров Гренландия», — заявил тогдашний министр иностранных дел Дании Густав Расмуссен.

Постоянный интерес к Гренландии

В 1951 году США и Дания заключили новое соглашение, по которому США могли продолжать функционировать и создавать военные базы на острове, как считала целесообразным Организация Североатлантического договора (НАТО) — трансатлантический военный альянс, образованный в 1949 году. Это соглашение усилило стратегическую роль Гренландии в трансатлантической обороне во время холодной войны.

В 1970-х годах были рассекречены документы Национального архива США, раскрывающие попытки покупки Гренландии после Второй мировой войны. Тем не менее, только в 1991 году датская газета впервые сообщила о них, что вызвало новые дебаты о суверенитете Гренландии и исторических амбициях США.

Сегодня значение Гренландии продолжает расти по мере того, как Арктика нагревается , открывая новые судоходные пути и доступ к неиспользованным ресурсам. Тем не менее, и Дания, и Гренландия были тверды: Гренландия не продается.

«Гренландия принадлежит народу Гренландии», — написал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в социальных сетях . «Наше будущее и борьба за независимость — это наше дело».