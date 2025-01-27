В Москве побит температурный рекорд 111-летней давности

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CentralAsia (CA) - В Москве побит рекорд температуры воздуха для 27 января, установленный в 1914 году. К 6:00 воздух на столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до 3,5°С, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такого тепла в Москве не было 111 лет... Уже к пяти часам утра, несмотря на дождь, столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,3, к 6 утра было уже плюс 3,5»,— рассказал «РИА Новости» синоптик. Прежний максимум 1914 года составил всего 3 градуса.

По его словам, в течение дня ожидается рост температуры до 4–6°С. Тишковец добавил, что последняя неделя января в городе «началась с апрельской погоды».

Отрицательные значения температуры не прогнозируются в Москве до конца месяца, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что с 27 по 31 января погода будет «по-настоящему рекордно теплой»: с понедельника по четверг днем в городе будет 4–6°С, а ночью температура не будет опускаться ниже 0°С, при этом по области возможна –1°С.

В пятницу днем также прогнозируется 2–5°С. Предполагается, что при такой температуре снег в столице сойдет в ближайшее время.