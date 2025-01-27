Армана Дикого приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках в Казахстане

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 43 человека, сообщает «Курсив.kz».

Криминального авторитета признали виновным в «участии и организации массовых беспорядков», «похищении человека, повлекшем его смерть», «незаконном лишении свободы».

«По совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказания, окончательно назначить Джумагельдиеву Арману 20 лет лишения свободы», — говорится в приговоре.

Дикому Арману 10 лет запрещается заниматься общественно-политической и публицистической деятельностью.

Бывшего начальника 5-го департамента КНБ Руслана Искакова суд признал виновным в создании ОПГ, организации массовых беспорядков, превышении власти, незаконном лишение свободы и приговорил к 15 годам 6 месяцам лишения свободы.

Бывшего депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена приговорили к 8 годам, признав виновным в организации массовых беспорядков, незаконном лишении свободы.

Остальных участников беспорядков, которые не входили в банду Дикого Армана, судили по статьям 125 (похищение человека), 126 (незаконное лишение свободы), 200 (незаконное завладение автомобилем), 272 УК РК (массовые беспорядки). К ним применили закон об амнистии, согласно которому участникам январских событий, совершившим тяжкие преступления, принято сокращать наказание на три четверти. С учетом амнистии, участникам беспорядков назначили сроки от 1 года до 8 лет в колониях средней безопасности.

Поскольку в отношении подсудимых с 2022 года применялись различные ограничения, в том числе арест, получившие сегодня «небольшие» сроки, освобождены от наказания «в связи с отбытым сроком».

Членам банды Дикого Армана — всего 13 человек — к вышеуказанным статьям, предъявляли также обвинение по статье 268 УК РК (бандитизм). Их признали виновными и приговорили по совокупности уголовных правонарушений к срокам от 14 до 15 лет. Это с учетом амнистии, согласно которой виновным в особо тяжких преступлениях, наказание сокращается наполовину.

В отношении Дикого Армана, Кайрата Кудайбергена и Руслана Искакова амнистию не применили.

Приговор не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение 15 суток.

В январе 2023 года генпрокурор Берик Асылов рассказал, что подготовка к январским событиям шла весь 2021 год. Одним из организаторов беспорядков в Алматы был назначен Дикий Арман, который действовал под руководством куратора из Комитета национальной безопасности Руслана Искакова. По словам генпрокурора, криминальный авторитет организовал беспорядки и должен был создать народный совет для выдвижения требований к властям. По версии следствия, в этом ему помогал депутат маслихата Кайрат Кудайберген.

Горсуд Алматы распространил релиз, в котором рассказал, за что именно судили Дикого Армана. Следствие считает Джумагельдиева, Кудайбергена и Искакова ключевыми организаторами массовых беспорядков для насильственного захвата власти.

По данным следствия, ради этого Дикий Арман приехал в Казахстан в декабре 2021 года, во время Кантара организовал в гостинице «Казахстан» штаб, куда пригласил членов своей группировки. Его ОПГ дважды организовывало митинги на площади Республики 5 января. Цель — объединить участников беспорядков, чтобы создать народный совет, чтобы выдвигать требования к действующей власти. Впоследствии Дикий Арман решил увеличить число участников беспорядков и пригласил членов своей банды из Шымкента.

В это время Кайрат Кудайберген собрал спортсменов и других граждан возле гостиницы «Казахстан», заявляя, что они нужны для помощи по защите объектов бизнеса. Его целью было присоединение этих людей к банде Армана Джумагельдиева.

В ночь с 5 на 6 января в Астане задержали руководство КНБ. Искаков, поняв, что план по организации беспорядков провалился, решил скрыть следы преступления. Под предлогом стабилизации ситуации в Алматы он отдал указание Дикому Арману похищать людей и удерживать их в гостиницах «Казахстан» и The Ritz Carlton Almaty. Выполняя его указ, банда Дикого Армана с 6 по 7 января 2022 года, прикрываясь борьбой с мародерами, стала незаконно задерживать мирных жителей.

Следствие завело на Дикого Армана дела об организации и участии в массовых беспорядках, хищении, незаконном приобретении или ношении оружия, а также незаконном лишении свободы.

Самого Армана Джумагельдиева задержали в январе 2022 года в Алматы после Январских событий. Суд начался в октябре 2023-го, но процесс проходит в закрытом режиме, поскольку потерпевшие опасаются за свою безопасность. Прокуроры просили приговорить Джумагельдиева к 20 годам тюрьмы.

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