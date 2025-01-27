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Власти Казахстана выплатят ветеранам войны почти по $10 тысяч в честь 80-летия Победы

CentralAsia (KZ) -  Живущие в Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге ($9,6 тысячи) — в честь 80-летия Победы, которое будет отмечаться в мае текущего года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Казахстана.

По данным ведомства на 1 января 2025 года, в стране живут 120 ветеранов ВОВ, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу. Среди них — 67 жителей блокадного Ленинграда, 139 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 743 супруга инвалидов войны и две вдовы военнослужащих, погибших в годы войны. Свыше 40 тысяч из числа граждан, внесших вклад в победу, составляют труженики тыла.

В министерстве добавили, что совокупный размер ежемесячных социальных выплат для участников войны составляет 262 334 тенге ($502), а для лиц с инвалидностью — 279 330 тенге ($535).

В 2024 году ветераны ВОВ в качестве единовременной материальной помощи получили от 1,5 млн ($3410) до 3 млн тенге ($6825) в зависимости от региона

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