Путин поздравил Лукашенко с переизбранием

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин «сердечно» поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

В поздравлении Путина говорится, что «убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете» Лукашенко, а также о «несомненной поддержке населением» государственного курса, которым следует Беларусь.

«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — заявил Путин.

Он пожелал Лукашенко успехов, здоровья и благополучия, а также назвал его «всегда желанным и дорогим» гостем в России.

ЦИК Беларуси утром 27 января объявил, что Лукашенко, который правит с 1994 года, набрал на нынешних выборах 86,82% голосов.

Предыдущие президентские выборы в Беларуси, в августе 2020 года, закончились массовыми протестами.