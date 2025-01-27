В Казахстане снова прогнозируется снег

CentralAsia (KZ) - С 28 по 30 января под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода на большей части Казахстана, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 28 января на западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки: снег, дождь и мокрый снег. Также по стране – туман, усиление ветра, в северной половине страны – с метелью, а на юге и юго-востоке республики ожидается гололед.

В температурном фоне резких изменений синоптики не прогнозируют.

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