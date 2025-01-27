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Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства Беларусь, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева состоялся 27 января», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах президента Республики Беларусь».

«Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике», - отмечено в сообщении.

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