Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора 26 января сердечно поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с уверенной победой на выборах, прошедших накануне. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Глава нашего государства особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования ещё раз подтвердили большое доверие белорусского народа к действующему Президенту страны, широкую поддержку проводимого политического курса и социально-экономических реформ», — говорится в сообщении.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития узбекско-белорусских отношений в контексте реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита Александар Лукашенко в Узбекистан 7−9 февраля прошлого года.

Объем товарооборота между странами в 2024 году превысил 700 млн долларов. Отмечена важность ускорения проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, продолжения тесных деловых и межрегиональных контактов, интенсивного культурно-гуманитарного обмена, отмечается в сообщении.

Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, набрал 86,82% голосов на выборах президента, в которых он участвовал в седьмой раз.