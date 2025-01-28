Президент Хурэлсух принял посла Польши в Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Монголии Кшиштофа Бойко 27 января 2025 года. Об этом сообщили глава Администрации президента.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подчеркнул заметный прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях и сотрудничестве между Монголией и Республикой Польша, отметив, что государственный визит президента Республики Польша Анджея Себастьяна Дуды в Монголию в 2023 году стал важнейшим катализатором этого прогресса. Президент отметил активные усилия посла Кшиштофа Бойко и сотрудников посольства Польши в Монголии по реализации решений, принятых главами двух государств.

Глава государства Монголии Хурэлсух Ухнаа наградил посла Кшиштофа Бойко медалью «Дружба» в знак признания его вклада в расширение отношений и сотрудничества Монголии и Польши в многочисленных социальных и экономических секторах, вывод их на новый уровень и укрепление национального потенциала чрезвычайных агентств по реагированию на стихийные бедствия.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Монголии Кшиштоф Бойко вручил свои верительные грамоты Президенту Монголии 28 мая 2019 года.

Канцелярия Президента Монголии сообщает, что во время пребывания посла на посту Польша вновь открыла свое посольство в Монголии в 2023 году, а с 2024 года посольство оказывает консульские услуги гражданам Монголии.

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