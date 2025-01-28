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Награждены победители Международного конкурса «Лучший монгольский каллиграф — 2024»

CentralAsia (MNG) -  22 января 2025 года победители Международного конкурса «Лучший монгольский каллиграф — 2024» были награждены на Выставке лучших каллиграфических работ, представленной в Национальном музее Чингисхана Монголии.

Организованный газетой «Хумуун бичиг» Монгольского национального информационного агентства МОНЦАМЭ, Международный конкурс проводился в восьми номинациях, в нем приняли участие более 1200 человек из всех уголков Монголии, а также из Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики и Республики Бурятия Российской Федерации.

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