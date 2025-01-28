Посол Турции в Монголии награжден «Медалью Дружбы»

CentralAsia (MNG) - 27 января 2025 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Монголии Зафера Атеша, который покидает страну по завершении своего срока полномочий. Об этом сообщил глава Администрации президента.

Президент Хурэлсух подчеркнул, что его государственный визит в Турецкую Республику, который состоялся через 21 год после последнего визита главы монгольского государства в Турцию, был весьма успешным, совпав с 55-й годовщиной установления дипломатических отношений между Монголией и Турецкой Республикой. Президент выразил благодарность послу Заферу Атешу и сотрудникам посольства за их усилия по организации этого исторического визита, который поднял двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства.

Кроме того, в знак признания его вклада в расширение и развитие отношений Монголии и Турции и сотрудничества в области политики, обороны, экономики, торговли, социальных вопросов, культуры, образования и гуманитарных усилий, а также в укрепление мира и дружбы между народами двух стран, посол Зафер Атеш был награжден медалью «Дружба».

Посол Зафер Атеш выразил благодарность правительству и народу Монголии за их полную поддержку и сотрудничество в период его пребывания в должности. Посол выразил свою приверженность приложению всех усилий для дальнейшего расширения и развития двусторонних отношений между двумя странами. Посол Атеш вручил свои верительные грамоты президенту Монголии в мае 2021 год

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