Завершилась осенняя сессия парламента Монголии

CentralAsia (MNG) - Великий Государственный Хурал Монголии (парламент) провел свое заключительное пленарное заседание 27 января 2025 года, официально завершив осеннюю сессию.

Осенняя сессия Великого Государственного Хурала Монголии, сформированного по итогам парламентских выборов 9-го созыва, в соответствии с Конституцией Монголии продлилась 81 день и обсудила и одобрила в общей сложности 50 закона и 57 постановлений Парламента, в том числе восемь независимых законов, 29 законов о внесении изменений в законы, семь законов о ратификации международных договоров, конвенций и соглашений.

В ходе осенней сессии Парламент Монголии организовал торжественное заседание, посвященное 100-летию провозглашения Республики и принятия Первой Конституции, а также 32 пленарных заседания, 146 заседаний Постоянных комитетов и шесть заседаний Подкомитетов.

Подводя итоги работы осенней сессии, Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан подчеркнул, что на этой сессии Великий Государственный Хурал предпринял первые шаги по разрешению “застрявших” проектов, о которых говорили более 30 лет, но которые не были реализованы на практике, и по устранению трудности, которые препятствовали развитию и прогрессу страны.

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