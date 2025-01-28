Монголия активно развивает технологии беспилотных летательных аппаратов

CentralAsia (MNG) -

В целях развития беспилотных летательных аппаратов и их продвижения в таких ключевых областях, как безопасность, сельское хозяйство и другие социальные сферы, Монголия провела свой первый национальный чемпионат по пилотированию дронов “Дронокон-2025”. Соревнование проходило с 24 по 25 января под эгидой Президента Монголии и Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух лично присутствовал на чемпионате, который состоялся в спортивном комплексе “Буянт-Ухаа”. Глава государства внимательно следил за ходом соревнований, оценивал мастерство участников и, в завершение, торжественно вручил награды лучшим спортсменам.

В своей речи Президент Хурэлсух отметил, что технология беспилотных летательных аппаратов развивается с поразительной скоростью, и ее внедрение охватывает все сферы жизни, включая экономику, оборону и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это позволяет значительно сократить затраты времени, денег и человеческих ресурсов.

Например, в 2023 году рынок беспилотных летательных аппаратов вырос на 44 процента в строительном секторе, на 38 процентов в сельскохозяйственном секторе и на 28 процентов в оборонном секторе.

“Учитывая, что Монголия обладает обширной территорией с разнообразными климатическими зонами, слаборазвитой инфраструктурой и небольшим населением, использование передовых технологий во всех секторах, а также способность конкурировать на международном уровне, особенно в области информационно-коммуникационных технологий, имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности.

В связи с этим внедрение технологий беспилотных летательных аппаратов, их широкое использование для обеспечения национальной безопасности и развития экономики, подготовка квалифицированных операторов и пилотов, а также развитие отечественного производства должны стать приоритетными направлениями государственной политики”, - отметил Главнокомандующий Вооруженными Силами, подчеркнув, что для достижения этих целей необходимы активная поддержка со стороны государства, участие общественности и государственно-частное партнерство.

Президент Монголии выразил уверенность, что первый национальный чемпионат “Дронокон” не только внесет свой вклад в развитие беспилотных летательных аппаратов в Монголии, но и выведет использование, производство и разработку дронов на новый уровень.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух также выразил удовлетворение активным участием государственных военных и правоохранительных органов в чемпионате. Глава государства добавил, что “в будущем государственные военные и правоохранительные органы должны взять на себя ведущую роль в использовании беспилотных летательных аппаратов и разработке программного обеспечения в Монголии”.

“Они также должны поддерживать молодежь и школьников, вдохновляя их на создание дронов и разработку моделей самолетов. Руководителям профильных министерств и ведомств следует уделить особое внимание развитию этого вида спорта и его популяризации среди молодёжи”, - отметил Президент Хурэлсух.

Более 500 спортсменов приняли участие в чемпионате по пилотированию дронов “Дронокон-2025”, который проходил в четырех категориях: профессиональная, любительская, игровая и самостоятельная сборка.

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