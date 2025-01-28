Монгольские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на Кубке мира по ледолазанию

CentralAsia (MNG) - Второй этап Кубка мира по ледолазанию UIAA прошел в Саас-Фе, Швейцарская Конфедерация, 23–25 января 2025 года.

Кубок мира по ледолазанию привлек 125 спортсменов из 20 стран. В соревновании Селенге Нямду, мастер спорта международного класса и спортсменка клуба «Сутайн Бор», завоевала золотую медаль в категории «Скорость скалолазания», исполнив государственный гимн Монголии. Это достижение последовало за ее успехом всего 17 дней назад в Чхонсоне, Республика Корея, где она завоевала и золотую, и серебряную медали на открытии серии Кубка мира и чемпионата Азии.

Тем временем, в категории «Скорость скалолазания среди мужчин» Мандахбаяр Чулуунбаатар, чемпион Кубка мира, спортсмен клуба «UB Hiking» и мастер спорта международного класса, с гордостью поднялся на пьедестал, завоевав серебряную медаль.

Монголия отправила команду из восьми спортсменов для участия в серии Кубка мира. Их следующее испытание ждет 31 января 2025 года в Шампани-ан-Вануаз, Французская Республика, а затем последуют серии в Лонгмонте, США, и Эдмонтоне, Канада.

Международная федерация скалолазания и альпинизма организует серию Кубка мира по ледолазанию с 2000 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения