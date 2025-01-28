Артисты балета из Монголии завоевали восемь медалей на Гран-при мира по балету

CentralAsia (MNG) - Монгольские студенты балета из Национальной балетной школы Монголии при Фонде развития балета Монголии успешно выступили на «World Ballet Grand Prix Tokyo», который состоялся 21–23 января 2025 года в Токио, Япония, завоевав в общей сложности восемь медалей.

В командном зачете группа «Экзотика» в возрасте 6–8 лет под руководством преподавателя Т. Энхсурэна и группа «Копеллия» в возрасте 9–11 лет под руководством преподавателей Ч. Ганчимэга и Ц. Жаргалана завоевали золотые медали. В индивидуальном зачете балерины Ч. Гэгэн, А. Танангу и З. Анирлан завоевали бронзу, М. Ингуумел завоевала серебряную медаль, а Ц. Амина получила почетное упоминание. Примечательно, что в номинации «Лучший артист» золотую медаль завоевала А. Танангу.

World Ballet Grand Prix, организованный Международной федерацией балетных конкурсов (FIBC) ЮНЕСКО и международной балетной организацией «Shoryu», направлен на содействие развитию балета. Помимо участия в конкурсе, студенты также приняли участие в совместной программе обучения. В конкурсе приняли участие молодые артисты балета из более чем 20 стран, которые соревновались в четыре

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