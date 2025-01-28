Новый постоянный координатор ООН в Монголии приступил к исполнению своих обязанностей

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла верительные грамоты от недавно назначенного постоянного координатора ООН в Монголии Якова ван Хейердана.

В ходе встречи глава МИД поздравила г-на Якова ван Хейердана с вступлением в должность и выразил уверенность, что его опыт и профессионализм окажут существенное влияние на развитие и укрепление партнерства между Монголией и ООН.

В свою очередь Яков ван Хейердан поблагодарил министра за теплые слова и заверил, что готов к тесному и плодотворному сотрудничеству с Монголией в реализации совместных программ и инициатив, направленных на развитие страны. Он также отметил успехи Монголии в организации встречи женщин-министров иностранных дел и Всемирного женского форума, высоко оценив усилия страны по обеспечению гендерного равенства и женского лидерства.

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