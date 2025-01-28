Власти Израиля: из 33 заложников, которых обещал освободить ХАМАС, живы 25

CentralAsia (CA) - Из 33 заложников, которых палестинская группировка ХАМАС должна освободить на первом этапе действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, восемь уже мертвы. Информацию об этом, ранее распространенную СМИ со ссылкой на ХАМАС, подтвердили власти Израиля.

Как заявил пресс-секретарь правительства страны Давид Менцер, об этом уже проинформированы семьи погибших, передает The Times of Israel.

Менцер отметил, что в рамках договоренностей ХАМАС передаст Израилю тела этих погибших.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действует с 19 января. В первые шесть недель после этого палестинская группировка обязалась освободить 33 заложников в обмен на примерно 1900 заключенных израильских тюрем.

На сегодняшний день состоялись два обмена — ХАМАС отпустил семерых заложниц, Израиль — 290 палестинских заключенных. Следующий обмен запланирован на 30 января.