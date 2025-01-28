экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Колумбия выделила самолеты для депортационных рейсов из США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну самолетами национальной авиации 28 января.

«Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии утром. Их доставит наша авиация, они прибудут без наручников. Этот подход — уважение достоинства высылаемых — будет применяться в отношении всех стран, которые депортируют граждан (Колумбии)»,— написал президент в соцсети Х.

26 января Колумбия запретила самолетам ВВС США с мигрантами на борту приземляться на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии. Спустя несколько часов власти Колумбии согласились принимать депортационные рейсы. Вашингтон отметил, что санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит прием рейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com