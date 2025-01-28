Fox News: На границе США и Мексики произошла перестрелка

Сотрудник пограничной службы США патрулирует границу США и Мексики на реке Рио-Гранде в Игл-Пасс, штат Техас, 24 января 2025 года

CentralAsia (CA) - В штате Техас, на границе США и Мексики, произошла перестрелка, пишет Fox News.

По информации телеканала, группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть пограничную реку, но была остановлена сотрудниками пограничного патруля США, которые открыли огонь. Мигрантам не удалось пересечь границу, в результате инцидента никто не пострадал.

Перестрелка произошла рядом с островом Фронтон, расположенным на реке Рио-Гранде, которая разделяет границу между США и Мексикой. Fox News отмечает, что остров Фронтон также известен как «остров Картеля» из-за высокой преступной активности. В публикации телеканала указывается, что мигранты, пытавшееся пересечь границу, могли быть членами наркокартеля.

21 января избранный президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе Штатов. 23 января Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке. Минобороны США сообщило об отправке 1,5 тыс. военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности на границе с Мексикой.