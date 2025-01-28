Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах и договорился о встрече

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу. Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания», - говорится в сообщении.

Также Назарбаев и Лукашенко договорились о том, что найдут в ближайшее время возможность встретиться и поговорить.

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