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Трамп подписал указ о создании системы ПРО «Железный купол» над США
Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из Ливана, 26 октября 2024 года
Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из Ливана, 26 октября 2024 года

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Он поручил главе Пентагона Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО.

Трамп считает, что за последние 40 лет усилилась угроза применения стратегического оружия следующего поколения, в том числе баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для «содействия достижению мира посредством силы» Штатам нужно обеспечить оборону своих граждан «путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения», подчеркнул он, что также должно обеспечить защиту критически важной инфраструктуры от любого иностранного нападения.

Согласно указу, система ПРО должна предусматривать в том числе:

  • оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения;
  • развертывание слоя космических датчиков слежения;
  • разработку и развертывание охраны истребителей;
  • возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона;
  • обеспечение безопасной цепочки поставок всех необходимых компонентов.

Дональд Трамп анонсировал создание в США системы ПРО «Железный купол» на прошлой неделе. Он обещал, что система будет полностью американского производства, а развитие обороны назвал одним из своих главных приоритетов.

«Железный купол» — система, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael в начале 2000-х. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1,5 тыс. кв. км.

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