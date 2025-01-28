Китайский ИИ DeepSeek обвалил акции западных техногигантов

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CentralAsia (CA) - Появление китайского искусственного интеллекта DeepSeek, который показал себя эффективнее и дешевле американского Chat GPT, привело к резкому падению акции западных техно-гигантов. Об это сообщает CNN.

Так, акции производителя чипов Nvidia упали почти на 17% в течение торгового дня 27 января, сообщает CBS. Рыночная капитализация компании из-за падения сократилась более чем на 600 миллиардов долларов.

Компании-конкуренты Nvidia, такие как Marvell, Broadcom, Micron и TSMC, также понесли ощутимые потери.

Акции айти-корпорации Meta, Alphabet и материнской компании Google, значительно снизились. Падение стоимости затронуло также Oracle, Vertiv, Constellation, NuScale и другие фирмы, имеющие отношения к центрам обработки данных.

В сумме техно-гиганты США и Европы за день подешевели на 1 трлн долларов, пишет New York Post.

Кроме того на этой неделе ряд технологических компаний опубликует свои финансовые отчеты. Их реакция на успех DeepSeek может вызвать значительные колебания на рынке в ближайшие дни и недели.

«Успех DeepSeek может возродить интерес инвесторов к недооцененным китайским компаниям, связанным с ИИ, предлагая альтернативную историю роста», — говорится в статье.

Китайское приложение искусственного интеллекта DeepSeek-R1 стало самым рейтинговым бесплатным приложением в Apple App Store в США, Великобритании и Китае.

По данным DeepSeek, новый чат-бот использует более дешевые чипы и основывается на меньшем пуле данных.

ИИ-помощник работает на базе модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, которая, как утверждают исследователи, была разработана менее чем за $6 млн — что значительно меньше, чем миллиарды, потраченные на подобные разработки конкурентами.

Компания DeepSeek была основана китайским миллиардером, управляющим инвестиционным фондом High-Flyer Лян Вэньфэном.