Все видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, – Токаев

Иллюстративное фото // УОБДД Чуйской области

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о контрабанде топлива в соседние страны.

«Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Вместе с тем, президент отметил, что острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций.

«Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии», - сказал глава государства.

Казахстану, по его словам, необходимо немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды.

«Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать», - заявил глава государства.

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