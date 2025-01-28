Токаев поручил создать ядерный кластер в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил ускорить строительство первой АЭС и приступить к созданию в стране ядерного кластера.

По его словам, это необходимо «на фоне растущего энергодефицита». Создание такого кластера — «это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», добавил президент страны.

«Поручаю правительству совместно с «Самрук-Қазына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии.

Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчёркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом. Энергия – это двигающая сила всей экономики. Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения», – сказал Токаев.

В ноябре 2024 года в Казахстане состоялся референдум, по результатам которого строительство первой в стране атомной электростанции поддержали 71,12% участников. АЭС планируется построить до 2035 года на юго-востоке страны, у села Улькен (в южных районах энергодефицит больше, чем в других частях республики). Стоимость проекта оценивается в $10–12 млрд.

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