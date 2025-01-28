МВД России выявило поддельные сайты, предлагающие миграционные услуги через Telegram

CentralAsia (CA) - МВД России выявило поддельные сайты правоохранительных ведомств, которые предлагают оказание услуг в сфере миграции с необходимостью авторизации через мессенджер Telegram. Об этом сообщило Главное управление по вопросам миграции ведомства, передает ТАСС.

«В связи с выявлением поддельных сайтов правоохранительных ведомств, предлагающих оказание услуг в сфере миграции, просим граждан быть внимательными при передаче своих данных через электронные сервисы», - говорится в сообщении.

В том числе найдены ресурсы, якобы предоставляющие сведения о наличии оснований для неразрешения въезда в Россию иностранцам и лицам без гражданства. На них пользователям предлагают пройти авторизацию через Telegram. В управлении напомнили, что для получения юридически значимой официальной информации в этих целях нужно обратиться в территориальное подразделение ведомства. Данные справочного характера также можно получить на официальном сайте МВД. Там призвали граждан быть внимательными при передаче личных данных через электронные сервисы.

24 января Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о рассылках злоумышленниками в Telegram файла, зараженного трояном Mamont. По данным ведомства, в большинстве случаев мошенники направляют жертвам видео с вопросом «Это ты на видео?», слово «видео» также может фигурировать в названии файла.

При его открытии происходит автоматическая установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС и фотографии из галереи. Mamont может отправить зараженный файл всем контактам в мессенджере.