Авиакомпания Uzbekistan Airways начала летать в страны Европы в обход России и Беларуси

CentralAsia (UZ) - С 20 января авиакомпания Uzbekistan Airways начала совершать полеты в страны Европы, минуя воздушное пространство России и Беларуси. Об этом было заявлено 28 января на пресс-конференции, посвященной 33-летию авиакомпании, сообщает «Фергана».

Теперь направляющиеся в европейские страны самолеты узбекской авиакомпании будут пролетать через Азербайджан и Турцию, уточняет Daryo.uz.

На вопрос издания Repost.uz, связано ли изменение маршрута с крушением самолета AZAL, который 29 декабря был, по одной из версий, сбит над территорией России, в пресс-службе Uzbekistan Airways ответили, что «это просто меры предосторожности и в какой-то мере оптимизация маршрутов».