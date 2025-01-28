В Казахстане обсуждают повышение НДС с 12% до 20%

здание правительства РК

CentralAsia (KZ) - В правительстве Казахстана обсуждают повышение ставки НДС (налога на добавленную стоимость) — с нынешних 12 до 20%, а также значительное снижение его порога. Взамен власти предлагают освободить работодателей от некоторых социальных взносов за работников. Об этом шла речь на сегодняшнем расширенном заседании кабмина с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.kz.

«Налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя», — заявил на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимый финансовый резерв.

«Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы, дополнительные налоговые поступления будут направлены на стимулирование экономического роста, опережающие развитие инфраструктуры, поддержку перспективных бизнес-проектов, приоритетных в Казахстане», — подчеркнул премьер.

Между тем, вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что на сегодня из 2,3 млн зарегистрированных налогоплательщиков плательщиками НДС являются только 137,7 тыс. субъектов бизнеса. «Это 6% от всех. Из них фактически оплачивают НДС только 88 тыс. или 4% от всего количества налогоплательщиков. Одна из причин — высокий порог для постановки на учет по НДС. На сегодня он составляет 78 млн тенге (около $150 тыс.). Мы предлагаем снижение порога НДС до 15 млн тенге ($29 тыс.)», — заявил он.

Благодаря этому, со слов министра, в стране дополнительно появятся около 300 тыс. новых налогоплательщиков.

Что касается снижения нагрузки на зарплатный фонд, которое сейчас обсуждают в правительстве, то она предполагает упразднение социального налога и обязательных пенсионных выплат за работника. «Эти расходы бюджет возьмет на себя», — заявил на заседании Жумангарин. «Таким образом суть реформы не в поднятии налогов для пополнения бюджета, а в снижении себестоимости бизнеса и обеспечении более справедливых условий для всех участников цепочки НДС», — подчеркнул он.

Президент в целом одобрил предлагаемую правительством налоговую реформу, но подчеркнул, что ее «необходимо разъяснять обществу и населению».

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