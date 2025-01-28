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Январь в Москве станет рекордно теплым
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Январь 2025 года для Москвы станет самым теплым в истории наблюдений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, средняя месячная температура в январе впервые достигнет положительной отметки. На общий показатель повлияет в том числе текущая неделя, которая также окажется рекордно теплой.

«Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значение принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной», — отметил Вильфанд. Он добавил, что такое явление крайне необычное.

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