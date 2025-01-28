Евросоюз снимет санкции с Сирии, введенные после начала гражданской войны

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CentralAsia (CA) - Министры иностранных дел ЕС согласовали дорожную карту снятия санкций с Сирии, сообщила в соцсети икс глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз «стремится действовать быстро» в вопросе снятия санкций, но предупредила, что решение может быть пересмотрено, если новые власти страны «предпримут неверные шаги».

Каллас не уточнила, какие именно санкции будут сняты в первую очередь. Reuters со ссылкой на источники накануне писал, что план предусматривает снятие ограничений с авиакомпаний, включая государственную Syrian Arab Airlines, и пересмотр запрета на экспорт нефти.

Евросоюз начал вводить санкции против Сирии в 2012 году, вскоре после того как противостояние между режимом Башара Асада и повстанческими группировками вылилось в полномасштабную гражданскую войну.

Санкции, в основном, вводились против правительственных и военных структур. Они включали в себя заморозку активов Сирии в Европе, а также ограничения на инвестиции и покупку нефти.

Режим семьи Асадов, правивших Сирией более 50 лет, пал в начале декабря, президент Башар Асад бежал в Россию. Власть захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» — бывшие радикальные исламисты, связанные с «Аль-Каедой», которые некоторое время назад отреклись от террористических методов.