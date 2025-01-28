Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Милош Вучевич

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в республике, которые продолжаются с ноября, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови Саде, передает informer.

По словам Вучевича, события 1 ноября 2024 года «бросили большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе». «К сожалению, мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе. <...> Что оставляет глубокие последствия для нашего общества, так это создание атмосферы, в которой все находится на грани конфликта», — сказал он.

Премьер сообщил, что утром 28 января разговаривал с сербским президентом Александром Вучичем, который «принял его аргументы и решение». Свою должность также покинет мэр Нови Сада Милан Джурич. «Таким образом, мы выполнили политические требования самой радикальной части демонстрантов. <...> Пусть это приведет к возвращению к диалогу», — заявил Вучевич.

Протесты, начавшиеся в ноябре, организовали сербские студенты, формально требующие уголовной ответственности властей за трагедию 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, втором по величине городе Сербии, погибли 15 человек, включая детей.

Милош Вучевич возглавляет сербское правительство с 2 мая 2024 года. Прежде он был заместителем премьер-министра и министра обороны.