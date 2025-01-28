В Узбекистане со среды снова похолодает, ожидается снег

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в предстоящую рабочую неделю ожидается понижение температуры и переменная погода с осадками, в том числе снегом. Если в начале недели на большинстве территорий республики сохранится сухая и относительно теплая погода, то с 29 января холодный воздух принесет морозы и ухудшение погодных условий в некоторых регионах.

По сообщениям «Узгидромета», сегодня по Узбекистану ожидается сухая и относительно теплая погода с температурой воздуха 7-12 градусов тепла. Лишь северные районы республики будут находится под влиянием холодного антициклона, и температура в дневные часы не превысит 0-5 градусов тепла.

Завтра, 28 января, в отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области пройдет слабый снег. По Бухарской, Навоийской, Самаркандской областям к вечеру возможны небольшие осадки (дождь, снег). По остальной территории республики сохранится погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит 5-10 градусов тепла, по северу республики – от 2 градусов мороза до 3 тепла.

С 29 по 31 января холодная воздушная масса с северных районов Узбекистана начнет распространятся на всю территорию республики, при этом температура воздуха понизится ночью до 0-5 градусов мороза, по северу местами до 8 градусов мороза, днем – до 0-5 градусов тепла.

По центральным и юго-восточным областям республики 29-31 января временами пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям будет преобладать погода без осадков.

В отдельных районах республики возможен туман.

Ветер восточный с переходом на западный 7-12 метров в секунду.

По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.

В Ташкенте сегодня и завтра без осадков. Температура сегодня днем 9-11 градусов тепла, завтра ночью 0-2 градуса тепла, днем – 6-8 градусов выше нуля.

С 29 по 31 января временами снег. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем – 0-2 градуса тепла.