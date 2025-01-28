«Украинская правда» и «Детектор медиа» на фоне приостановки грантов USAID попросили о донатах

CentralAsia (CA) - «Украинская правда» и «Детектор медиа» тоже попросили о донатах, но не назвали прямо причиной этого приостановку проектов USAID, пишут СМИ.

«В скором времени доступ к материалам на «Украинской правде» может стать платным. Но мы считаем, что качественный контент должен быть доступен для всех, так что до последнего не будем вводить ограничения. Поддержите нас, чтобы и мы без ограничений могли продолжать работу», - призвали в издании.

«Качественная журналистика — это наш голос в мире. Если мы его потеряем, потеряем и правду. Поддержите тех, кто работает для вас, здесь и сейчас», - попросил на фейсбук-странице проект «Детектор медиа», который большую часть своих средств официально получает от источников, финансируемых USAID.

О том, что такие объявления появились на сайте издания, профильные СМИ написали 24 января — через три дня после появления указа Трампа.