В аэропорту города Пусан загорелся пассажирский самолет

CentralAsia (CA) - В международном аэропорту Кимхэ города Пусан в Корее загорелся пассажирский самолет.

СМИ пишут, что информация о возгорании самолета поступила в 22:30 по местному времени.

Возгорание произошло в хвостовой части лайнера авиакомпании Air Busan незадолго до вылета в Гонконг, огонь распространился на весь фюзеляж.

169 пассажиров и 7 членов экипажа эвакуированы, никто не пострадал.