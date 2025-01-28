В аэропорту города Пусан загорелся пассажирский самолет
- Азия и мир, происшествия
- 21:20, 28 января 2025
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CentralAsia (CA) - В международном аэропорту Кимхэ города Пусан в Корее загорелся пассажирский самолет.
СМИ пишут, что информация о возгорании самолета поступила в 22:30 по местному времени.
Возгорание произошло в хвостовой части лайнера авиакомпании Air Busan незадолго до вылета в Гонконг, огонь распространился на весь фюзеляж.
169 пассажиров и 7 членов экипажа эвакуированы, никто не пострадал.
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