МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за дезинформации в российских СМИ о крушении самолета в Актау

CentralAsia (CA) - Посла России в Баку Михаила Евдокимова во вторник, 28 января, вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана. Ему указали на публикации в российских СМИ «сообщений дезинформационного характера».

В сообщении азербайджанского МИД говорится, что такие материалы «вызывают недоумение» и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям» известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от Российской стороны касательно крушения открыто заявлено», — говорится в сообщении МИД.

Самолет AZAL, который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за это на Россию.