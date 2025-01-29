экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Аляске разбился американский истребитель F-35

CentralAsia (CA) -  Американский истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска, сообщает Anchorage Daily News. При возникновении нештатной ситуации летчик оценил обстановку и вырулил машину так, что она упала на взлетно-посадочную полосу авиабазы Эйлсон.

«Пилот в безопасности и доставлен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования»,— говорится в сообщении отдела по связям с общественностью 354-го истребительного авиаполка ВВС США.

Командование авиабазы объявило о начале расследования для выявления причин аварии и минимизации рисков подобных инцидентов в будущем. F-35 — сверхзвуковой истребитель пятого поколения. Стоимость одной машины — $81 млн. Истребитель пришел на смену F-16 Fighting Falcon и A-10 Thunderbolt II.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com