В Казахстане на полгода введён запрет на вывоз картофеля в третьи страны

// Turmush

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 28 января вступил в силу запрет на вывоз картофеля за границу. Из-под запрета вывели лишь экспорт в ЕАЭС, сообщили в Минсельхозе республики.

В ведомстве подсчитали, что за 2024 год Казахстан экспортировал около 605 тысяч тонн картофеля, что в 1,5 раза больше уровня 2023 года (411 тысяч тонн).

«Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет и оказал существенное влияние на внутренние цены», - говорится в сообщении.

Поэтому глава Минсельхоза накануне подписал приказ «О некоторых вопросах вывоза картофеля с территории Республики Казахстан», который вводит запрет на вывоз картофеля всеми видами транспорта в третьи страны на полгода.

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