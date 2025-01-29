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В Казахстане опровергли слухи о новом штамме коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстан опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB.

Как пояснили в ведомстве, эта информация является устаревшей и не соответствует действительности.

Что касается самой эпидемиологической ситуации, то она, по информации комитета, остаётся стабильной. С начала этого года в стране зафиксировали всего 51 случай коронавирусной инфекции, и, что особенно важно, летальных исходов не было.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в семь раз, нет признаков роста госпитализаций. Это говорит о том, что болезнь в большинстве случаев протекает в лёгкой форме, добавили в ведомстве.

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