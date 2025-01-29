Минобороны России сообщило о второй крупнейшей атаке беспилотников с начала года

CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 104 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны России.

По его данным, 47 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 — над Брянской областью, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, три — над Нижегородской областью. Еще три дрона уничтожили над Калужской областью, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что за ночь в регионе сбили 33 дрона самолетного типа, в том числе три реактивных. По его словам, никто не пострадал.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя около 2 часов ночи говорил, что на тот момент было уничтожено 20 беспилотников. Смоленские власти сообщали о массированной атаке дронов; со слов губернатора Василия Анохина, один из них сбили «в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики».

В Ленинградской области БПЛА подавили над Ладожским озером. В петербургском аэропорту Пулково почти на два часа приостанавливали полеты.

В Нижегородской области после атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия Кстовской промзоны, никто не пострадал.

24 января за ночь над 13 регионами России сбили 121 беспилотник. Эта атака беспилотников стала самой крупной с начала 2025 года.