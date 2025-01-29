Трамп подписал указ о запрете в США смены пола до 19 лет

CentralAsia (CA) - В США запрещены операции по изменению пола у лиц, не достигших 19 лет. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп утверждает, что медицинские работники по всей стране «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, следуя радикальному и ложному утверждению, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью серии необратимых медицинских вмешательств». Он назвал это «опасной тенденцией», которая «станет пятном» на истории США.

Указом запрещено использование блокаторов половых гормонов, а также хирургические операции по изменению внешности человека, «чтобы привести ее в соответствие с идентичностью, которая отличается от его пола». Пентагону поручено исключить «химическое и хирургическое увечье детей» из программы медицинского страхования для несовершеннолетних. Контроль над выполнением требований возложен на Минюст.

Дональд Трамп говорил, что в период работы его администрации правительство будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского. New York Post сообщала, что Трамп запретит трансгендерам служить в вооруженных силах. Право на службу в американской армии они получили в 2016 году при тогдашнем президенте Бараке Обаме.