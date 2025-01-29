В Украине начали уголовное производство против министра обороны Рустема Умерова

Рустем Умеров

CentralAsia (CA) - Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство против действующего министра обороны Рустема Умерова из-за возможного злоупотребления властью. Об этом сообщает «Суспільне» и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Производство открыто по заявлению Центра противодействия коррупции. Основанием для него стал отказ Умерова продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Производство ведется по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), предусматривающей в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы.

В НАБУ добавили, что не могут сказать, что стало основанием для возбуждения дела и какой процессуальный статус у Умерова.

Между Минобороны и Агентством оборонных закупок несколько недель продолжается конфликт. Руководство ведомства и агентство возлагают друг на друга ответственность за ошибки в обеспечении армии боеприпасами.

Умеров объявил об отказе продлевать контракт с Безруковой 24 января, тогда же он анонсировал отставку своего заместителя Дмитрия Клименкова (28 января ее утвердил кабмин). Безрукова и Клименков, по словам Умерова, «провалили» работу по закупкам для армии.