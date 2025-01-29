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Ким Чен Ын поручил укрепить ядерный щит КНДР

CentralAsia (CA) -  Северной Корее на фоне увеличения числа внешних угроз нужно повышать готовность к ядерному противостоянию, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, сейчас наступил «ключевой год на пути реализации линии усиления ядерных сил», передает ЦТАК.

Ким Чен Ын поднял эту тему во время посещения базы по производству ядерных материалов и исследовательского центра ядерного оружия. Он сказал, что необходимо превысить план по производству ядерных материалов и «добиться новаторских результатов в укреплении ядерного щита страны». Он утверждает, что потенциал республики в этой области «укрепляется с каждым днем».

«Крайне важно постоянно укреплять ядерный щит, который может надежно гарантировать национальный суверенитет, интересы и право на развитие, одновременно осуществляя стратегическую подготовку к новым рискам безопасности, чтобы повысить национальный престиж и защитить национальные интересы»,— отметил Ким Чен Ын.

В ноябре лидер КНДР говорил, что обстановка на Корейском полуострове способна спровоцировать «термоядерную войну». Он считает, что США нагнетают эскалацию путем развертывания своих стратегических средств и сил союзников ради сдерживания Северной Кореи.

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