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С 2025 года в Чувашии ограничат работу мигрантов в ряде сфер
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о том, что с 2025 года в регионе ограничат работу мигрантов в ключевых секторах экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

В опубликованном документе указано, что иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком, общественном транспорте и такси, а также в сферах образования, культуры, спорта и развлечений.

Подписание указа направлено на уменьшение нарушений в сфере миграционного законодательства и поддержку россиян в вопросах трудоустройства. Кроме того, работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести их в соответствие с новыми нормами до 1 апреля.

В декабре 2024 года сообщалось, что согласно проекту указа раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова иностранным гражданам может быть запрещено работать таксистами, охранниками, юристами, ветеринарами и так далее.

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